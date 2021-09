Sindia : Deux accidents spectaculaires, dont un carambolage, enregistrés sur l’autoroute à péage

La localité de Sindia a été ce mercredi 29 septembre 2021, le théâtre d’une série d’accidents routiers. Il s’agit d’un carambolage et d’une collision entre un bus et un minicar. Ce dernier choc concerne un véhicule qui s’est retrouvé dans le décor avec son chargement et un bus qui a été gravement touché par l’impact de l’accident. Pour preuve, le pare-brise et toute la face avant du véhicule ont été gravement endommagé, sur les lieux de l’accident.

À quelques encablures du lieu de ce choc frontal entre les deux véhicules cités plus haut, un carambolage s’est produit. Celui-ci est le fait d’au moins un minibus Tata, d’un 4x4, et de deux autres véhicules particuliers, a constaté Dakaractu.

Quid du bilan, des sources officielles contactées par la rédaction locale ont indiqué n’avoir pas été informées de ces accidents...