Silence du PR sur sa candidature : « Je fais partie de ceux qui le lui ont conseillé » (Idrissa Seck)

Le président du Rewmi n’est pas gêné du silence du président de la République sur la question liée à une éventuelle candidature en sa faveur, que ses soutiens continuent à réclamer. Idrissa Seck révèle à ce niveau, une information de taille en soutenant être en phase avec le ni « oui » ni « non » du Chef de l’État.

« Je fais partie de ceux qui le lui ont conseillé », a-t-il dit à l’occasion d’une sortie médiatique, cet après-midi, dans sa base politique à Thiès. L’allié du président Macky Sall d’être plus précis en convoquant l’histoire.

« Je l’avais conseillé à Abdoulaye Wade à l’époque où Latif Coulibaly avait écrit son livre en l’attaquant ainsi que son fils Karim Wade qu’il accusait de voleurs. On a même soutenu que j’étais l’auteur du livre parce que, disaient-ils, je veux succéder à Wade. À son retour de la Mecque, Abdoulaye Wade me demanda les raisons pour lesquelles Latif m’avait épargné et je lui ai répondu que parce qu’il n’avait rien à dire sur moi. Je ne fais jamais quelque chose d’illégal et la première exigence que j’ai de mes collaborateurs quand je m’installe à une station de responsabilité, c’est de leur dire même si je vous instruis de faire quelque chose d’illégal, refusez! (…) Donc le silence du président ne me dérange pas, parce que je lui ai dit qu’il est le chef de l’État. C’est lui qui décide de la politique de la nation », a souligné Idrissa Seck...