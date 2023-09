Signature de convention : l’ADEPME et la Banque Atlantique Sénégal vont conjuguer leurs efforts pour aider davantage les PME sénégalaises

Idrissa Diabira, directeur général de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) et M. Abdelmoumen Najoua, directrice générale de la Banque Atlantique Sénégal, ont signé ce vendredi 22 septembre 2023 une convention de Partenariat qui vise à augmenter le financement des PME sénégalaises.

En effet, étant dans une économie dominée par des petites et moyennes entreprises et qui souvent sont informelles, l’ADEPME, qui est une structure qui encadre et aide ces derniers à trouver des financements, s’est alliée à la Banque Atlantique Sénégal pour améliorer les possibilités de financement et de formalisation des PME sénégalaises.

Ainsi, ce début de partenariat, dont la durée est d'un an, vise à attirer plus de PME sénégalaises à bénéficier de crédits de la Banque Atlantique qui a une grande expérience dans le domaine du financement des petites et moyennes entreprises...