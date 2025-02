Set Setal à Guédiawaye : L’ONAS répond présent et fait de l’assainissement un combat national…

L’équipe de l’ONAS a marqué de son empreinte la Journée Citoyenne Set Setal à Guédiawaye, en mettant l’accent sur l’importance cruciale de l’assainissement pour un cadre de vie réussi. Guédiawaye, longtemps confrontée à des défis d’assainissement, a fait d’importants progrès grâce au programme de lutte contre les inondations. Cependant, bien que des avancées notables aient été réalisées, la gestion des réseaux d’eaux usées reste un travail de longue haleine, nécessitant une collaboration étroite avec le nettoyage des rues. L’objectif aujourd’hui : prévenir les bouchons dans les canalisations, souvent causés par le sable et les ordures laissées dans les rues.

Pour répondre à l’appel du gouvernement et aux enjeux, l’ONAS a déployé des moyens considérables lors de cette journée : deux hydrocureurs, deux camions-bennes et du matériel de nettoyage (brouettes, balais, etc.). Le message est clair : l’exploitation efficace des infrastructures d’assainissement ne peut se faire sans un entretien rigoureux. En se mobilisant ainsi, l’ONAS montre qu’il est indispensable de combiner investissements dans les infrastructures et actions citoyennes pour garantir un environnement sain et durable.