Serigne Fallou Diouf : « Collectivement on a les arguments pour remporter le mondial »

C’est assurément l’un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération. Le nouveau pensionnaire de Génération Foot, Serigne Saliou Diouf, qui plus est champion d’Afrique avec le Sénégal lors de la précédente édition, est confiant à quelques semaines du mondial U17 (10 novembre au 2 décembre 2023.) Présent, ce mardi, lors de la cérémonie de remise du drapeau à ses coéquipiers en partance pour l’Indonésie, il s’est dit serein et confiant. « Collectivement on a les arguments pour remporter le mondial » rassure-t-il.