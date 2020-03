Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba réunit des pontes de la descendance de Serigne Touba à la Journée culturelle Mouhamadou Lamine Bara.

Plusieurs figures publiques de la descendance de Serigne Touba étaient réunies au même endroit et ont pérennisé l’œuvre de leur grand père. On a pu apercevoir, Serigne Dane Abdoul Ahad, l’ambassadeur Serigne Abdoul Ahad Ibn serigne Fallou, Serigne Cheikh Bamba Abdoul Ahad, Serigne Bassirou Mbacké Abdou khoudoss, etc.







À l'heure où nous écrivions ces lignes, ils étaient assis non loin des chaises occupées par Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni, Serigne Cheikh Mahmadane Mbacké, Serigne cheikh Aziz Mbacké, Serigne Moustapha Bara, Serigne Abdou Mbacké, Serigne Cheikh Khady Mbacké et Sokhna Fatou Sidy Abdoul Ahad Mbacké.







Préparé en quelques semaines, la journée culturelle dédiée à Serigne Mouhamoudou Lamine Bara est inédite de par son ampleur. Mamadou Racine Sy, président du patronat du tourisme, par ailleurs président du Conseil d'administration de l'Ipres, a honoré de sa présence ainsi que El H. Mansour Mbaye, président des communicateurs traditionnels.







Des pontes de la République, certainement pris à la réunion d’urgence sur le Coronavirus tenue ce samedi au palais de la République, se sont fait représenter...