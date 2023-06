Série de manifestations dans le pays : la coalition GOR dénonce « l’instrumentalisation des enfants et des jeunes »

Dons une note lue à Dakaractu, la coalition Grande Offensive Républicaine (GOR) déplore la situation qui prévaut dans certains quartiers de Dakar et dans des localités du pays suite à la condamnation du leader de Pastef.

« Nous dénonçons l’instrumentalisation des enfants et des jeunes qui sèment la terreur en plongeant les populations dans la psychose des agressions et pillages notés surtout en banlieue », lit-on dans la note.

Face à cette situation, « la coalition GOR tient à féliciter et à manifester toute sa solidarité ainsi que sa reconnaissance à nos Forces de défense et de sécurité qui par leur professionnalisme, font face aux assauts insurrectionnels d’une certaine opposition qui a choisi la rue pour conquérir le pouvoir. »

En outre, la coalition GOR salue « le déploiement de l’armée et s’insurge contre ces oiseaux de mauvaise augure, qui au lieu de condamner ce qui se passe sur le terrain, s'acharnent sur le Président de la République comme si c'était lui le responsable de ce qui se passe. » À ces derniers, elle dit que « nous sommes dans un État de droit et que personne quelle que soit son envergure ne peut s’ériger contre les lois et règlements de ce pays, impunément. » Ainsi, GOR « réaffirme son soutien indéfectible au Président de la République et lui demande de garder la sérénité qu'on lui connait face aux ennemis de la République. »

Pour finir, la coalition GOR présente ses condoléances aux familles des victimes et prie « pour un Sénégal de Paix, de prospérité et émergent. Ensemble restaurons les valeurs de la République », conclut la même note...