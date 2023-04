Sensibilisation sur le Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH-5) et la DALN/MEN a traduit dans 22 langues nationales des messages clés.

Le Sénégal, à travers l’article 18 de la loi statistique 2004-21 du 21 juillet 2004, modifiée et complétée par la loi 2012-03 du 3 janvier 2012, rend obligatoire la réalisation tous les 10 ans d’un Recensement général de la Population et de l’Habitat. Pour respecter cet engagement national, l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) organise le Dénombrement général du RGPH-5 du 15 mai au 15 juin 2023.



L'objectif de cette opération est de dénombrer la population résidente sur l’ensemble du territoire national et de déterminer les caractéristiques des individus, de l’habitat, ainsi que les conditions de vie des ménages.



Dans le cadre du Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH-5) l’Agence nationale de la statistique et de la Démographie (ANSD), vise à améliorer la qualité et la pertinence de l’information et de la sensibilisation pour les citoyens sénégalais en utilisant les langues nationales pour obtenir l’adhésion des populations et leur implication effective dans le processus de recensement.



Pour la réalisation de cette activité, l’ANSD a sollicité la Direction de l’Alphabétisation et des langues nationales (DALN) du ministère de l’Education nationale pour un accompagnement dans la traduction en langues nationales des messages clés du RGPH-5. En ce sens le MEN à travers la DALN, a réalisé et facilité la compréhension des messages-clés du recensement général de la population et de l’habitat « RGPH-5 » avec les adaptateurs (traducteurs) en langues nationales. Ce travail a été fait dans les vingt-deux langues nationales.



L’Agence nationale de la statistique et de la Démographie, « ANSD », conformément à sa demande et la DALN se sont ainsi accordés sur la nécessité de garder l’articulation et la cohérence entre l’information et la sensibilisation aux populations et les langues qu’elles parlent et maitrisent le mieux.