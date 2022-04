Sénégal: réaction des sénégalais après la réélection d'Emmanuel Macron

Au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, les sénégalais, qui ont suivi avec intérêt le second tour de la présidentielle française, sont satisfaits du résultat de ce second tour et attendent une évolution dans les relations entre le Sénégal et la France.