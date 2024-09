Sénégal : le gouvernement fait l’état des lieux après la prise du pouvoir et lance ce jeudi son référentiel de transformation économique.  

Dans un communiqué, le Premier ministre informe qu'un diagnostic approfondi sur la situation du pays a été conduit en parallèle avec l'élaboration du nouveau cadre de référence économique, Sénégal 2050 – Agenda national de transformation. Ce long processus désormais achevé a permis, selon Ousmane Sonko, de mettre en lumière la situation de référence du Sénégal, d'en analyser les conséquences et de définir les mesures correctives nécessaires pour redresser et stabiliser la situation.





Le gouvernement souhaite partager ces résultats avec l'ensemble de la nation à travers un point de presse ce jeudi. Ce point de presse servira de prélude au lancement officiel, le lundi 7 octobre 2024, du référentiel Sénégal 2050 – Agenda national de transformation, un plan stratégique d'opérationnalisation du programme du président Bassirou Diomaye FAYE, destiné à transformer durablement l'économie sénégalaise et à bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère.