Sénégal Services se déploie dans le Baol avec 3 espaces ouverts ce mercredi

Bambey a d’abord accueilli la caravane Smart Sénégal pour les besoins de l’inauguration de l’espace Sénégal Services du département. En compagnie d’une délégation composée entre autres du coordonnateur du programme Smart Sénégal, Moustapha Kane et de la coordonnatrice de l’Unité de Gestion des Espaces Sénégal Services, Mariatou Bâ, le directeur général de l’ADIE, Cheikh Bakhoum a procédé à la coupure du ruban, au dévoilement de la plaque inaugurale et à la visite guidée des lieux.Le préfet du département salue la mise en place d’un espace numérique, bien équipé et connecté. Madame Aïssatou Touré Bâ tout comme le maire de la commune de Bambey, Gana Mbaye, ont répondu présent à la cérémonie. D’autres maires et des représentants de maires du département ont par la suite signé des conventions de partenariat avec le directeur général de l’Agence de l’Informatique de l’État (ADIE) en vue de la délivrance d’actes d’état-civil dans les espaces Sénégal Services.À Diourbel, même configuration. L’espace Sénégal Services qui jouxte l’espace numérique ouvert de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) accueillait déjà depuis plusieurs mois le guichet unique du pôle emploi et entrepreneuriat conformément à la volonté du chef de l’État dans le cadre du programme d’urgence pour l’emploi des jeunes et des femmes. L’inauguration de l’espace Sénégal Services est « un événement heureux qui consacre la mise en service d’un espace numérique destiné à améliorer la nature et la qualité des services publics pour les citoyens, les entreprises et les administrations de Diourbel », s’est réjoui le maire de Diourbel, Malick Fall, représenté à la cérémonie par son adjoint.Dernière étape du périple du jour et de la tournée, Mbacké a aussi réceptionné officiellement son joyau numérique en présence du maire Abdou Mbacké Ndao qui salue une initiative pertinente et appelle les jeunes de sa commune et du département à fréquenter cet espace qui leur permettra de disposer des informations nécessaires sur les procédures administratives, les formations, les financements et l’emploi. Le directeur général de l’ADIE a quant à lui insisté sur la disponibilité du service à travers différentes plateformes comme senegalservices.sn et l’application « Sénégal Services » mais aussi à travers l’espace de Mbacké qui vient d’être inauguré. Cheikh Bakhoum a signé des conventions de partenariat avec les communes de Taïf, Touba Mosquée, Kael, Missirah et Mbacké dans le but de faciliter la délivrance d’actes d’état-civil.