Sénégal : Orabank lance son agence Premium aux Almadies et promet de révolutionner l’expérience bancaire

Orabank Sénégal vient d’ouvrir une nouvelle ère dans le paysage bancaire sénégalais avec l’inauguration de son agence Premium aux Almadies. Dans un discours empreint de fierté et de vision, Ndeye Rokhaya Niang, Responsable de l’agence, a affirmé la volonté de la banque d’offrir « une expérience bancaire unique, plus personnalisée, plus innovante et résolument tournée vers l’avenir ». Ce nouvel espace, pensé comme un lieu chaleureux et confidentiel, incarne un engagement fort : placer l’humain au cœur de la relation client et proposer des services haut de gamme adaptés aux besoins patrimoniaux, professionnels et particuliers.







Julien Koffi, Directeur Général d’Orabank Sénégal, a saisi l’occasion pour rappeler l’ancrage panafricain de l’institution, présente dans 12 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, et souligner le poids stratégique de la filiale sénégalaise. « Avec 17 agences à travers le pays, plus de 1 300 milliards de dépôts au niveau de la filiale Orabank Côte d’Ivoire & Succursales et une capacité d’innovation reconnue, nous nous positionnons comme un acteur bancaire de référence », a-t-il déclaré. En rappelant les distinctions internationales de la banque, notamment ses quatre titres de « Meilleure banque du Sénégal » par le Financial Times, il a insisté sur la vision d’excellence qui guide l’ensemble du réseau.







Au-delà de la symbolique, cette inauguration traduit une ambition claire : répondre à l’évolution des attentes d’une clientèle exigeante et diversifiée. Avec ses services premium, ses solutions digitales de pointe – allant jusqu’à l’intégration d’Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay – et son accompagnement sur mesure, Orabank se positionne comme un partenaire stratégique pour les particuliers, les professionnels et les grandes entreprises. Cette orientation répond également à la volonté de renforcer la compétitivité bancaire au Sénégal et d’accompagner la dynamique économique du pays.



Cette ouverture marque un tournant. Plus qu’une simple adresse, l’agence Premium des Almadies s’affirme comme un symbole : celui d’un engagement renouvelé envers l’innovation, la proximité et la qualité de service. Orabank Sénégal envoie ainsi un message fort : le futur de la banque passe par des expériences client différenciées, une approche humaine et une capacité à anticiper les mutations économiques et technologiques. Le ton est donné, et la concurrence prévenue : un nouvel acteur de poids vient de redéfinir les standards du secteur.