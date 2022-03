Sénégal / Numérisation du système éducatif : Plus de 2 milliards en équipement informatique distribués à 231 établissements scolaires. (MEN)

Le ministère de l'Éducation nationale a procédé ce mardi 29 mars 2022, à la remise de matériel informatique destiné à 31 lycées, 100 CEM et 100 écoles élémentaires pilotes dans le cadre de l’introduction du numérique à l’école.



La cérémonie de remise de matériel informatique, présidée par le ministre Mamadou Talla, s’inscrit dans le cadre du Projet d’ amélioration de la qualité et de l’équité dans l’éducation de base (PAQEEB) qui touche dans son ensemble 231 écoles primaires et secondaires.



Dans cette volonté de digitaliser le système éducatif sénégalais, « nous devons réorienter notre éducation apprentissage vers les sciences et les mathématiques pour que le capital humain, qui est le second pilier du PSE, puisse être formé et puisse également développer notre secteur primaire qui est l’agriculture, l’élevage et la pêche et pour ça, il fallait équiper nos lycées, nos collèges et nos écoles en matériel informatique de haut niveau. Le numérique va également accompagner davantage ce que nous faisons au niveau des enseignements apprentissages et voilà une réponse concrète par rapport à cette demande forte », a estimé le ministre Mamadou Talla.



Par conséquent, cette manœuvre de haute importance est pour le représentant du directeur des opérations de la banque mondiale, Kamil Wedoud « la suite de la succession de plusieurs opérations qui vont dans le sens de l’amélioration des sciences et des mathématiques dans le système éducatif sénégalais. "Il y a un accompagnement qui a été fait à travers l'élaboration d’une stratégie et on voit aujourd’hui avec cette distribution de matériel informatique qui arrive à point nommé, parce qu'il faut rappeler que nous sortons de la pandémie de la covid-19 et le digital s’impose maintenant comme un moyen d’apprentissage nécessaire pour accompagner le système éducatif sénégalais », a-t-il dit.



Pour la mise en exécution de ce programme, c’est plus de 2 milliards de FCFA qui sont investis pour l’achat de ce lot de matériel composé « des tableaux interactifs, des ordinateurs convertibles en tablettes, des vidéoprojecteurs, des routeurs, mais également d’autres éléments qui leur permettent de visualiser et l’enseignant lui-même peut agir à partir de son ordinateur », renseigne le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, à la sortie de cette cérémonie tenue aux sphères ministérielles de Diamnianio...