Sénégal : Marie Rose Faye, la nouvelle voix du gouvernement

Diplômée de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l’ISFOGEP – ESSEC en management des ressources humaines, Marie Rose Faye débute sa carrière dans le recrutement de profils médicaux et cadres à haute responsabilité. Elle a été chez Eurosearch & Associés à Paris, avant de rejoindre ELSAN, un géant de la santé privée en France avant d’y développer pendant près de cinq ans, une expertise dans le recrutement médical à grande échelle, pilotant un portefeuille de 60 établissements et coordonnant plus de 100 recrutements de médecins par an.

 

Elle poursuit sa montée en puissance au sein de France Imageries Territoires, puis chez Médical RH, où elle devient directrice du Pôle Recrutement Médical et Executive Search. À chaque étape, elle mêle rigueur, innovation RH et proximité humaine.

 

Avec un parcours riche, forgé entre Paris et Dakar, elle apporte à l’institution un souffle neuf, alliant vision stratégique, sens du leadership humain et maîtrise des dynamiques entrepreneuriales. Portrait d’une dirigeante engagée au service du tissu économique national.

 

En 2023, Marie Rose Faye rejoint BETA One à Paris en tant que directrice du département People. Elle y pilote quatre services stratégiques recrutement, intérim, accompagnement RH, coaching affirmant son expertise en management organisationnel et transformation des ressources humaines. Elle y affirme une vision moderne du leadership : inclusive, bienveillante et résolument tournée vers le développement des talents.

 

À l’arrivée du nouveau régime, Marie Rose Faye est portée à la tête de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) au Sénégal. « Aujourd’hui, il s’agit pour nous de réaliser ce projet adopté par les sénégalais qui y croient. Par la marque de confiance du président de la République et du Premier ministre, nous allons entamer cette mission en la prenant comme un sacerdoce et en essayant de répondre aux obligations qui nous sont données », nous expliquait dans un entretien , la désormais ex-directrice de l’ADPME qui devient la voix du gouvernement. 

 

 

L’ancrage dans  Pastef 

 

À Pastef/France, Marie Rose Khady Fatou Faye a marqué son empreinte depuis longtemps et finit par diriger le Mouvement national des cadres patriotes (Moncap) au pays de Marianne. Elle cumulait cette fonction avec celle de membre du cabinet du président Ousmane Sonko dans Pastef. Maus aussi conseillère municipale à la ville de Dakar.

 

 

Discrète, effacée mais parfois présente sur les plateaux pour porter la voix de Pastef et défendre le projet, Marie Rose Khady Fatou Faye va désormais, avec cette nouvelle mission en tant que porte-parole du gouvernement du Sénégal et en relation avec les institutions, relever de nouveaux défis. 

Dimanche 7 Septembre 2025
