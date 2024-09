Sénégal – Les chiffres alarmants de l'émigration irrégulière : 4.198 migrants interpellés avec un total de 29 pirogues au courant de l'année 2024 (capitaine Diawara).

Les candidats à l'émigration irrégulière continuent de prendre le départ à partir du Sénégal. Toutefois, la Marine Nationale travaille de jour comme de nuit pour stopper la vague.





D'après le capitaine de vaisseau, Djibril Diawara, déjà pour l'année 2023, 9.131 personnes ont été interpellées par la Marine nationale avec un total de 82 pirogues. Et s'agissant de l'année 2024, 4.198 migrants ont été interpellés à bord de 29 pirogues. Et durant le Magal, à travers l'opération Jokko, 690 migrants ont été appréhendés, dont 21 organisateurs (convoyeurs et autres). Le capitaine Djibril Diawara a tenu ces propos lors d’une émission à la RTs…