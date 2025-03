Sénégal : Elimane Lam récupère plus d'un milliard chez Ecobank grâce à un terrain de l'État

Le gouvernement d'Ousmane Sonko continue d'examiner les baux emphytéotiques accordés sous le régime précédent à certaines sociétés et personnalités. Récemment, Élimane Lam, via sa société Chelma Group gérée par son épouse Maty Seynabou Ndiaye, s'est retrouvé dans le collimateur de la Société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État (Sogepa SN).



L'affaire concerne un bail emphytéotique accordé en 2022 par le décret n° 2022-1309 du 29 juin 2022, pour un projet immobilier d'un immeuble de 16 étages en centre-ville (rue Amadou Assane Ndoye x Salva, titre foncier n° 5706/DK).



En 2022, face à la vétusté des bâtiments appartenant à l'État et situés dans des zones à fort potentiel économique, le gouvernement sénégalais avait envisagé de les valoriser. Le mécanisme mis en œuvre consistait à recourir à un partenariat public-privé : accorder un bail emphytéotique à des promoteurs, à charge pour eux de démolir et de reconstruire un immeuble de seize étages, dont quatre seraient rétrocédés à l'État.



Cependant, depuis la signature de l'accord en 2022 entre Élimane Lam, via sa société civile immobilière Chelma Group, et l'État, aucun travaux ni investissement n'a été réalisé sur le site. En février 2024, le régime précédent a constaté l'immobilisation du projet et la non-réalisation des conditions suspensives du contrat. Par conséquent, le 21 février 2024, par le décret n° 2024-155, l'ancien régime a abrogé le décret d'approbation du bail emphytéotique accordé à la société d'Élimane Lam.



Une autre raison non officielle de cette abrogation serait que l'État soupçonnait Élimane Lam de n'être intéressé par le foncier que pour obtenir des fonds en hypothéquant le bail. Cette suspicion s'est avérée fondée, car le nouveau régime a découvert qu'Élimane Lam avait obtenu plus d'un milliard de francs CFA auprès d'Ecobank Sénégal en utilisant ce bail comme garantie, alors même qu'il avait été révoqué.



C'est pourquoi, il y a quelques mois, le nouveau directeur général de la Sogepa SN, Elimane Pouye, a adressé un courrier à la société d'Élimane Lam, confirmant la résiliation du bail et l'informant que le site était devenu indisponible et le contrat sans objet. Il lui a également demandé de prendre les dispositions nécessaires dans les meilleurs délais pour lever la caution hypothécaire inscrite sur le titre au profit d'Ecobank Sénégal, c'est-à-dire rembourser le prêt contracté avec le bail emphytéotique.