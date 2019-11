Sénégal - Congo Brazzaville : Les billets vendus au compte-gouttes à Thiès, à 24h du match...

Les points de vente des billets, implantés à Thiès n'attirent pas encore foule. À 24 heures du match Sénégal - Congo Brazzaville prévu dans la capitale du rail, c'est par petits groupes que viennent les supporters auprès des trois sites de vente officiel (Lat Dior, stade Maniang Soumaré, et champs de course.)



Ainsi, le point de vente installé au stade Maniang Soumaré de Thiès était quasiment vide cet après-midi, mis à part quelques acheteurs repérés dans les alentours. Interrogé sur le taux de vente et l'engouement qu'il y avait autour de cet événement sportif (éliminatoires de la CAN 2021), le responsable de la vente n'a pas souhaité se prononcer outre mesure. Préférant se ranger derrière son supérieur hiérarchique, le président du conseil financier (PCF), monsieur Kamara qui serait le seul habilité à répondre aux questions de la presse. Même réaction au guichet de Stade de Thiès, si le préposé à la vente a bien voulu laisser quelques infos sur l'état du stock de billets (quasiment épuisé selon lui, précisément les passes "loge présidentielle.") Son supérieur hiérarchique joint au téléphone n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet, nous renvoyant aux services chargés de la communication de la FSF.



Il faut dire qu'avec la bourde de la fédération sénégalaise qui a commis l'erreur de confondre, lors de l'impression, le drapeau de la RD Congo avec celui du Congo Brazzaville. Les fédéraux et autres agents de la FSF sont particulièrement méfiants à l'endroit de la presse. D'ailleurs, en guise de rattrapage, ils ont prévu des mini autocollants avec le drapeau du Congo Brazzaville que les vendeurs collent sur les billets comportant ladite erreur. À préciser que le Stade LSS de Dakar est l'un principaux points de vente de billets en plus des trois situés à Thiès.