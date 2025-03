Sénégal - AIBD : Une année 2024 marquée par une baisse du trafic aérien

L’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) a clôturé l’année 2024 avec des résultats mitigés en matière de trafic aérien. Malgré une légère reprise observée en décembre, les statistiques annuelles révèlent une tendance globale à la baisse. En effet, le nombre total de passagers a diminué de 0,6 % par rapport à 2023, passant de 2 942 594 à 2 926 090 voyageurs. Cette régression s’explique notamment par une baisse des départs (-1,4 %) et des arrivées (-0,7 %).



Les mouvements d’aéronefs ont également enregistré un recul de 2,7 %, avec 27 718 vols en 2024 contre 28 481 l’année précédente. Le secteur du fret n’a pas été épargné, subissant une chute significative de 24,1 %. En décembre 2024, les indicateurs mensuels confirment cette tendance négative, avec une baisse de 3,7 % du nombre de passagers, de 4,0 % des mouvements d’aéronefs et de 24,1 % du fret par rapport à décembre 2023.



Ces chiffres contrastés soulignent les défis auxquels l’AIBD est confronté pour relancer son activité après une année marquée par un ralentissement généralisé. Avec ConfidentelDakar et Dakaractu