Semaine Nationale de l’Alphabétisation : « Les acteurs sont mobilisés pour installer le numérique dans l’enseignement apprentissage... » (Mamadou Talla/MEN)

Le Sénégal est en pleine célébration de la 46ème Édition de la Semaine Nationale de l’alphabétisation.



À cet effet, des kits numériques ont été offerts par le MEN lors d’une rencontre qui s’est tenue ce 9 septembre à la sphère Ministérielle de Diamniadio. Selon le Ministre de l’Éducation Nationale, Mamadou Talla, « les acteurs, les facilitateurs, le MEN se sont mobilisés durant une semaine pour parler, communiquer, traduire et installer le numérique dans l’enseignement apprentissage, dans tout ce que nous allons faire que ce soit dans la banlieue ou à l’intérieur du pays. Mais en diversifiant au niveau des langues nationales et en utilisant ces décrets... Ces kits numériques dans lesquels nous avons des supports qui accompagnent la formation, les facilitateurs dans les transmissions des formations et apprentissages. L’alphabétisation quand on la réussit, nous touchons beaucoup de personnes, des femmes, des familles entières… », dira-t-il.



Cette action va permettre de connecter l’école et la famille… Cette présente édition qui se célèbre dans un contexte assez particulier de pandémie, a pour thème, « L’apport du numérique dans l’alphabétisation face aux défis liés à la crise sanitaire », et se tient du 8 au 14 septembre 2021...