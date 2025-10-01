Sédhiou : interpellation d’un individu transportant 20 kg de chanvre indien vers la Gambie

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Sédhiou, relevant de l’OCRTIS, a procédé, ce dimanche 28 septembre 2025, à l’interpellation d’un individu transportant une importante quantité de drogue.L’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant un probable convoi de drogue par moto en direction de Saré Alkaali, via les villages situés le long de la frontière avec la Gambie.Sur place, les agents ont intercepté le suspect, qui transportait deux sacs en sisal, chacun contenant dix (10) blocs de chanvre indien. Le poids total de la drogue saisie s’élève à vingt (20 kg), de la variété dite « verte ».

Le mis en cause a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour identifier l’origine du trafic et d’éventuels complices.





