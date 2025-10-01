Sédhiou : interpellation d’un individu transportant 20 kg de chanvre indien vers la Gambie


Sédhiou : interpellation d’un individu transportant 20 kg de chanvre indien vers la Gambie
La Brigade Régionale des Stupéfiants de Sédhiou, relevant de l’OCRTIS, a procédé, ce dimanche 28 septembre 2025, à l’interpellation d’un individu transportant une importante quantité de drogue.
 
L’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant un probable convoi de drogue par moto en direction de Saré Alkaali, via les villages situés le long de la frontière avec la Gambie.
 
Sur place, les agents ont intercepté le suspect, qui transportait deux sacs en sisal, chacun contenant dix (10) blocs de chanvre indien. Le poids total de la drogue saisie s’élève à vingt (20 kg), de la variété dite « verte ».
 

Le mis en cause a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour identifier l’origine du trafic et d’éventuels complices.

 

Autres articles
Mercredi 1 Octobre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
ICS / Campagne agricole 2025-2026 : Une production record de plus de 105.000 tonnes d’engrais[...], des baisses notables sur les tarifs appliqués

ICS / Campagne agricole 2025-2026 : Une production record de plus de 105.000 tonnes d’engrais[...], des baisses notables sur les tarifs appliqués - 01/10/2025

Forum consultatif à Dakar : les religions s’engagent pour la paix par la restauration écologique

Forum consultatif à Dakar : les religions s’engagent pour la paix par la restauration écologique - 01/10/2025

Haïti: le Conseil de sécurité de l'ONU approuve une nouvelle force antigang plus robuste

Haïti: le Conseil de sécurité de l'ONU approuve une nouvelle force antigang plus robuste - 01/10/2025

OpenAI lance un réseau social de vidéos IA, Sora, sur un marché déjà saturé

OpenAI lance un réseau social de vidéos IA, Sora, sur un marché déjà saturé - 01/10/2025

Le parquet de New York requiert plus de 11 ans de prison contre P. Diddy

Le parquet de New York requiert plus de 11 ans de prison contre P. Diddy - 01/10/2025

Parce qu’elle refuse de financer sa drogue, Gor Faye tabasse sa mère et incendie ses biens

Parce qu’elle refuse de financer sa drogue, Gor Faye tabasse sa mère et incendie ses biens - 30/09/2025

« Macky Sall cherche désespérément un second souffle », Momath Talla Ndao, Pastef

« Macky Sall cherche désespérément un second souffle », Momath Talla Ndao, Pastef - 29/09/2025

Thiès - Cours de vacances et distribution de kits scolaires : le mouvement

Thiès - Cours de vacances et distribution de kits scolaires : le mouvement "Masla" accompagne le secteur éducatif - 29/09/2025

Ouest Foire : insécurité endémique, les députés montent au créneau pour redonner espoir aux habitants

Ouest Foire : insécurité endémique, les députés montent au créneau pour redonner espoir aux habitants - 29/09/2025

Anarchie à Ouest Foire : les mécaniciens inquiets, appellent au recasement plutôt qu’aux déguerpissements

Anarchie à Ouest Foire : les mécaniciens inquiets, appellent au recasement plutôt qu’aux déguerpissements - 29/09/2025

Diamniadio : Le Ministre Déthié Fall arrive à 6h27 mn dans les locaux du PROMOVILLES pour une visite de travail

Diamniadio : Le Ministre Déthié Fall arrive à 6h27 mn dans les locaux du PROMOVILLES pour une visite de travail - 29/09/2025

Viksit Bharat Run 2025 : l’ambassade d’Inde et la diaspora en tête de course à Diamniadio

Viksit Bharat Run 2025 : l’ambassade d’Inde et la diaspora en tête de course à Diamniadio - 29/09/2025

[Entretien]- Prise en charge des besoins primaires des sénégalais, urgence des réformes : Boubacar Ly sans détour

[Entretien]- Prise en charge des besoins primaires des sénégalais, urgence des réformes : Boubacar Ly sans détour - 28/09/2025

Nucléaire: l'Iran dénonce le retour

Nucléaire: l'Iran dénonce le retour "injustifiable" des sanctions de l'ONU - 28/09/2025

Incident lors du désencombrement à Keur Massar: Les explications du maire Bilal Diatta

Incident lors du désencombrement à Keur Massar: Les explications du maire Bilal Diatta - 28/09/2025

Le Lions Club International réaffirme et renforce son ancrage humanitaire au Sénégal

Le Lions Club International réaffirme et renforce son ancrage humanitaire au Sénégal - 27/09/2025

Féminicides, discriminations, droits bafoués : Jotaay Ji transforme la douleur en résistance collective

Féminicides, discriminations, droits bafoués : Jotaay Ji transforme la douleur en résistance collective - 27/09/2025

Nouvelle interception en mer : 282 migrants secourus au large de Dakar par la marine nationale

Nouvelle interception en mer : 282 migrants secourus au large de Dakar par la marine nationale - 27/09/2025

MAC de Thiès: El Hadj Khar Sène offre des ventilateurs et des équipements sportifs aux détenus

MAC de Thiès: El Hadj Khar Sène offre des ventilateurs et des équipements sportifs aux détenus - 27/09/2025

Thiès : interpellation pour chantage, diffusion de contenus pornographiques et fraude via Wave

Thiès : interpellation pour chantage, diffusion de contenus pornographiques et fraude via Wave - 27/09/2025

Dieuppeul : quatre individus arrêtés pour vol violent en réunion avec armes et moto récupérée grâce au GPS

Dieuppeul : quatre individus arrêtés pour vol violent en réunion avec armes et moto récupérée grâce au GPS - 27/09/2025

Session Nationale d’Echanges et de partage : la COSYDEP donne ses contributions au Ministre de l’Education nationale

Session Nationale d’Echanges et de partage : la COSYDEP donne ses contributions au Ministre de l’Education nationale - 27/09/2025

Mbour – Trente ans après leur divorce, un ex-mari de 69 ans frappe violemment son ex-femme et écope de 4 mois avec sursis

Mbour – Trente ans après leur divorce, un ex-mari de 69 ans frappe violemment son ex-femme et écope de 4 mois avec sursis - 27/09/2025

Inondations : La Fondation Sonatel déploie son Plan Solidarité en Urgence (SUR) pour soutenir les sinistrés

Inondations : La Fondation Sonatel déploie son Plan Solidarité en Urgence (SUR) pour soutenir les sinistrés - 26/09/2025

Un silence, une photo, un flottement : la communication présidentielle à l’épreuve ( Par Babacar Cissé )

Un silence, une photo, un flottement : la communication présidentielle à l’épreuve ( Par Babacar Cissé ) - 26/09/2025

Kaolack- Rentrée scolaire 2025-2026: 39 écoles sous les eaux[...], un gap de 396 enseignants à combler

Kaolack- Rentrée scolaire 2025-2026: 39 écoles sous les eaux[...], un gap de 396 enseignants à combler - 25/09/2025

Macky Sall et « l’Afrique au cœur »: « Ce qui m’a motivé à publier l’ouvrage »

Macky Sall et « l’Afrique au cœur »: « Ce qui m’a motivé à publier l’ouvrage » - 25/09/2025

Xi Jinping assiste à un gala marquant le 70e anniversaire de la fondation de la région autonome ouïgoure du Xinjiang

Xi Jinping assiste à un gala marquant le 70e anniversaire de la fondation de la région autonome ouïgoure du Xinjiang - 25/09/2025

Tribunal de Dakar : Les chauffeurs de taxis dénoncent une décision favorable aux VTC

Tribunal de Dakar : Les chauffeurs de taxis dénoncent une décision favorable aux VTC - 24/09/2025

Diplomatie – 76ᵉ Anniversaire de la Fondation de la Chine : Le ministre Birame Diop salue les « projets d’infrastructures financés par la Chine, d’une importance capitale »

Diplomatie – 76ᵉ Anniversaire de la Fondation de la Chine : Le ministre Birame Diop salue les « projets d’infrastructures financés par la Chine, d’une importance capitale » - 24/09/2025

RSS Syndication