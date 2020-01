Sécurité routière : La phase 2 du RSS-BF aura une dimension régionale.

En plus de faire un maillage national sur les questions relatives à la sécurité et la prévention routière, le projet « Roadmaps to security in Senegal and Burkina Faso » ambitionne d’adopter une approche Sahel. Pour la mise en œuvre de la phase dudit programme, les forces de l’ordre, les organisations de la société civile et les populations de l’espace sous régional vont collaborer afin de répondre de manière efficace aux nombreuses tracasseries existantes.

En effet, les acteurs de la sécurité routière restent convaincus que les axes stratégiques reliant les Etats du Sahel doivent davantage être sécurisés. À ce titre, la création d’une agence de sécurité routière serait en gestation.

La directrice exécutive de Partners West Africa-Senegal d’indiquer que l’accent sera mis sur les comportements humains lors de la mise en œuvre de la phase 2, avec notamment l'intégration du Mali et du Niger. Le Dr Adjaratou Wakha Aïdara Ndiaye s'exprimait en marge d'une rencontre de partage des résultats du projet « Roadmaps to security in Senegal and Burkina Faso ». Pour rappel, la phase pilote s'est effectuée sur deux ans et avait permis de mobiliser 2,5 millions de dollars chez les bailleurs qui ont été convaincus de financer la prochaine étape.