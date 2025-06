Sécurité, mobilité et prise en charge des détenus : Le ministère de la Justice équipe l’administration pénitentiaire

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a procédé ce jeudi à la remise officielle de nouveaux véhicules aux directeurs des 37 établissements pénitentiaires du Sénégal. Cette initiative vise à renforcer la sécurité, la mobilité et la prise en charge des détenus.



La dotation comprend :



Quatre camions hydrocureurs

19 bus cellulaires aménagés

5 ambulances médicalisées

44 véhicules 4x4 Pickup

Deux camions citernes à eau

Ousmane Diagne a rappelé que "cette dotation en moyens matériels urgents, répond au besoin en mobilité, de sécurité et de prise en charge du transport des détenus". Il a ajouté qu'elle "permettra de faciliter le travail du personnel, car chaque directeur aura désormais son véhicule de service."



Une administration pénitentiaire confrontée à des défis majeurs

Le garde des Sceaux a souligné que la stratégie nationale 2025-2029 est intégrée au ministère de la Justice via sa lettre de politique sectorielle, où l'administration pénitentiaire occupe une place importante. "Cette administration est aujourd’hui confrontée à des difficultés liées à une architecture carcérale, avec des locaux vétustes et inadaptés, au manque de moyens matériels, à l’insuffisance des ressources humaines et financières et à la surpopulation carcérale", a indiqué Ousmane Diagne.



Le gouvernement du Sénégal, dans le cadre de sa politique pénale, a entrepris des mesures concrètes matérialisées par des réformes et la modernisation de la justice. Grâce à son budget programme, le ministère de la Justice entend accompagner l’administration pénitentiaire dans l’équipement, la rénovation et la réhabilitation de ses infrastructures.



Appel à un bon usage et remerciements

Après la remise des véhicules à la direction de l’administration pénitentiaire, le ministre a exhorté les chefs d’administration pénitentiaire à "faire bon usage de ces moyens et à veiller à leur entretien au service de la justice et du respect des droits des détenus".



À cette occasion, Ousmane Diagne a renouvelé ses remerciements au directeur général de l’administration pénitentiaire et à l’ensemble du personnel pour leurs actions quotidiennes dans le cadre de leur mission de sécurité publique, qui inclut l’exécution des décisions de justice, les mesures privatives de liberté et la préparation à la réinsertion des détenus.