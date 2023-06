Sécurité maritime : Le Sénégal a réceptionné son premier navire armé de missiles OPV 58S

Le ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba, a réceptionné ce vendredi à Concarneau (France), le premier patrouilleur lance-missile de la marine sénégalaise de type OPV 58 S.



L’acquisition de ce type de navire participe en effet, à la sécurisation des espaces maritimes en effectuant avec efficacité, des missions de défense maritime du territoire et des missions d’action de l’État, en mer. Mais également dans la lutte contre la pêche illicite non réglementée et non déclarée, la lutte contre les trafics de drogue et d’armes, la sécurisation des plateformes pétrolières et gazières offshore.