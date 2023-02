Sécurité alimentaire : Gouyar Transport libère un espace de 5 ha au Port Autonome de Dakar pour le stockage de 600.000 tonnes de riz.

Enfin un dénouement heureux entre le Port Autonome de Dakar et la société de transport logistique "Gouyar logistiques". En effet, le Directeur général du Port Autonome de Dakar, Mountaga Sy, a effectué ce vendredi 03 février 2023 une visite de l'espace de 7 000 m2 situé en zone Nord du Port dénommé ex-Sera. Cet espace a été libéré par l’entreprise Gouyar transports logistiques SARL suite à une décision de justice.



Selon Mountaga Sy, cet espace va servir à la sécurisation de stocks de denrées de première nécessité. "Une décision a été prise dans la proximité du domaine portuaire sur un espace où on devait stocker 6 000 tonnes de riz qui va correspondre au stock de sécurité nationale pour préserver notre pays des chocs exogènes qu'on a connus ces dernières années et qui peuvent perturber la vie de nos concitoyens", a précisé M. Sy.



Il explique que c'est la raison pour laquelle le PAD a fléché sur Sera pour libérer 5 hectares afin de préparer une plateforme logistique de stockage de denrées de première nécessité.



Loin de vouloir asphyxier les entreprises et investisseurs, le DG du Port laisse entendre que cette plateforme est un bassin d'emplois de plus de 350 jeunes. "Nous ne sommes pas là pour étouffer des investisseurs sénégalais qui vont de leurs propres efforts injecter leurs moyens financiers. Gouyar logistiques a un personnel de plus de 350 jeunes", mentionne-t-il.



À cet effet, Mountaga Sy a souligné que le PAD a pu trouver un espace qui convient à Gouyar logistiques et cet espace va permettre d'accueillir 600 conteneurs.



Par ailleurs, le directeur général du Port Autonome de Dakar promet d'accompagner la société de logistique et de transport et de sécuriser son contrat avec le PAD.



Pour sa part, le directeur général de Gouyar transports logistiques a exprimé sa satisfaction sur l'accord trouvé avec le Port Autonome de Dakar. Ainsi, il a précisé que son seul souci était de préserver son personnel et de trouver une alternative pour ensuite continuer ses activités.