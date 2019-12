Sécurité Alimentaire : Les régions de Louga, Matam et Kaffrine 'positivement impactées'

Le plus souvent soumis aux aléas climatiques, les régions de Louga, Matam et Kaffrine sont en train d’être positivement impactées par la sécurité alimentaire. Selon Moustapha Diaw, coordonnateur national du projet d’appui à la sécurité alimentaire lesdites régions, qui s’exprimait, ce lundi, lors de la présentation du bilan du programme Pasa/Lou­makaf, des études seront lancées pour mieux analyser ces impacts. Le Pasa/Lou­makaf est financé pour un montant de 25 milliards de francs Cfa par le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (Gafsp), via la Bad. Il est structuré autour de trois volets à savoir l’exploitation des eaux souterraine, le les produits de surface notamment les eaux de ruissellement et l’élevage. Il va permettre aux ménages vulnérables dans les régions cibles d’augmenter la production agricole et le niveau de leurs revenus à travers les activités de production qu’elles mènent.