Secteur des hydrocarbures : Ecobank organise une conférence dédiée au financement du secteur gazier et pétrolier au Sénégal.

L’exploitation du pétrole et du gaz au large des côtes du Sénégal ne sera sans doute pas sans conséquence pour l’avenir économique et social du pays. En phase de livrer ses premiers barils de pétrole et mètres cubes de gaz sur le marché international au courant de l’année 2023, le Sénégal est en passe de devenir un acteur majeur dans le secteur des hydrocarbures.

À cet effet, Ecobank a ouvert ce 11 mai 2023 une conférence dédiée au secteur gazier et pétrolier du Sénégal et dont le thème est « hydrocarbure : solution de financement ».



En effet, la compétitivité des entreprises locales reste un enjeu majeur. Ainsi, dans le cadre de l’appui au contenu local, Ecobank Sénégal a décidé de collaborer avec des structures telles que ADEP ME afin d’identifier les freins et d’anticiper sur les évolutions rapides du secteur du pétrole et du gaz pour enfin permettre aux entreprises sénégalaises de relever le défi de la compétitivité.