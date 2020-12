Secours en mer : La Brigade nationale des sapeurs-pompiers se dote de cinq vedettes.

La Brigade nationale des sapeurs pompiers a procédé ce mercredi 23 décembre à la mise à l'eau de deux vedettes incendie et de trois vedettes ambulances destinées aux secours en mer.



Ces moyens conséquents réceptionnés depuis mars dernier permettront aux soldats du feu d’être plus efficaces dans leurs interventions en milieu aquatique.

Supervisant les travaux, le colonel Cheikh Fall qui dirige la chaîne Logistique à l'état-major rappellera qu'il s'agit pour l'autorité politique de mieux sécuriser les populations insulaires.



Mises à l'eau, ces vedettes seront fonctionnelles après la formation du personnel navigant et d'intervention. À ce propos, le Colonel Cheikh Fall renseigne que 30 éléments dont 10 de la marine nationale seront formés pour pouvoir utiliser à bon escient ces moyens mis à la disposition de la BNSP dans le cadre de sa montée en puissance.



Cependant, il précise que les vedettes peuvent d'ores et déjà être employées en cas d'incident en mer, avec le personnel disponible.



Le déploiement de ces moyens sera fait en fonction des besoins des zones où il est remarqué des incidents en relation avec le domaine nautique. À cet effet, les vedettes ambulances seront positionnées à Foundiougne, à Karabane (en Ziguinchor) et à Hydrobase (à Saint-Louis).



Pour leur part, les vedettes incendie resteront à Dakar où elles seront plus utiles avec la forte probabilité de feu de navire.