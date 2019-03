Scrutin présidentiel : Me Ousmane Sèye table sur la fiabilité des résultats…

Suite à la proclamation provisoire des résultats ce jeudi 28 février 2019, le pool des avocats du candidat Macky Sall a tenu une conférence de presse au niveau de la maison de la presse, pour revenir sur le bon déroulement du scrutin. L’avocat Me Ousmane Sèye félicite, à cet effet, le président Macky Sall d’avoir institué la loi sur le parrainage et le ministre de l’intérieur d’avoir permis aux électeurs d’exprimer librement leurs suffrages. Poursuivant, il rassure et déclare que les résultats des bureaux de vote ont été recensés conformément aux règles du code électoral et en présence de tous les représentants des candidats.