Scrutin du 25 février 2024 : le coordonnateur départemental de l'UFD met en contact les alliés de la coalition Sonko 2024 dans la zone Nord

Le coordonnateur départemental du parti Union pour le fédéralisme et la démocratie (UFD), par ailleurs secrétaire national chargé des jeunes de l’UFD, Mohamadou Diallo, a effectué une tournée le 22 janvier 2024 dans les départements de Matam, Kanel, Ranérou et Podor. Selon lui, l’objectif de cette tournée est de mettre en contact tous les alliés de la coalition Sonko 2024 pour un bon déroulement du processus électoral, renforcer la surveillance des bureaux de vote de ces départements pour éviter toute fraude électorale et combattre aussi le hold up électoral dans cette zone nord du Sénégal.



À ce propos, le secrétaire général de l’UFD rappelle que « la coalition du candidat Bassirou Diomaye Faye aura des représentants dans tous les bureaux de vote des départements Nord du Sénégal et des mandataires dans toutes les communes nordistes (petits villages et villages les plus isolés) ».

De plus, « cette surveillance dans les bureaux de vote, dans les centres de vote va aussi se faire aux alentours de la frontière de Kanel, Matam et Podor pour éviter tout transfert d'électeurs venant du Dandé Maayo et des villages périphériques ».

Toutefois, le coordonnateur départemental de l’UFD lance un appel à tous les parents du nord contre ce transfert d’électeur. « Nous avisons nos parents de l’autre côté de la frontière, d’être prudent et de ne pas se laisser utiliser par des politiciens qui ont perdu tout contact avec leur base, mais qui veulent simuler une victoire par un transfert d’électeurs. Nous disons à ces gens de ne pas aller à l’encontre de la volonté populaire des foutankés qui sont avides du changement. »