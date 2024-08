Scandale présumé à l’ONAS : Une pétition lancée, 73.780 signatures sur un objectif de 50.000… une deuxième liste ouverte sur demande…

Suite et pas fin de cette affaire aux allures supposées de scandale et qui impliquerait deux responsables notamment Cheikh Dieng ex-directeur général de l’Onas et son ministre de tutelle Cheikh Tidiane Dièye. Jusque-là, des sorties ont été faites par les deux parties et toujours, rien n’est clair aux yeux des sénégalais qui se posent beaucoup de questions.



Thierno Alassane Sall, de même que son collègue parlementaire, Moussa Diakhaté ont posé des actes pour que lumière soit faite. Que faut-il faire alors? Quel est le prochain pas à poser? C’est la partition citoyenne qui est faite avec cette pétition émanant du comité d’initiative de la coalition Na Lér qui a exprimé sa gratitude envers les Sénégalais pour leur engagement dans la pétition lancée le 21 août 2024. En effet, c’est une pétition, qui visait initialement 50 000 signatures. Elle a dépassé cet objectif en enregistrant 73 780 signatures en seulement trois jours, se clôturant le 24 août.







Selon Babacar Mbaye Ngaraf, coordonnateur de la Synergie des acteurs pour l’assainissement de la banlieue (Saaba), « malgré le succès de la pétition, de nombreux compatriotes continuent de manifester leur désir de voir une deuxième liste ouverte, témoignant de l’engagement continu de la population ». Il ajoute que la mobilisation autour de cette pétition est un signe fort de la maturité du peuple sénégalais et sa détermination à protéger ses deniers publics . « Les sénégalais sont conscients que l’exploitation de nos nouvelles ressources naturelles sous la commande de la bonne gouvernance peut nous assurer le développement et la prospérité dans un proche avenir et mettre ainsi les futures générations à l’abri du « barsa ou barsakh », d’hôpitaux malades, d’écoles et universités moribondes. C’est pourquoi ils sont déterminés à faire du « Joub, Joubeul, Joubanti » non pas une simple chanson mais une devise, une philosophie Nos gouvernants doivent en être conscients », a t-il servi.







En effet, la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur les allégations de mauvaise gestion est une nécessité selon Mbaye Ngaraaf. Ainsi, la démission du ministre accusé, Cheikh Tidiane Dièye, est nécessaire afin qu’il ne gêne pas le Président de la République et facilite le travail de l’Assemblée nationale pour tirer l’affaire au clair.