Scandale à Somone : un chef d’agence de mutuelle dans le tourbillon d’une escroquerie de plus de 100 millions de FCFA

L’affaire fait grand bruit à Somone et soulève des interrogations sur la gestion des mutuelles d’épargne. Babacar Monteiro, le chef d’agence de la Mutuelle d’épargne et de crédit pour la protection de la nature (Mdcpn), est en détention à la prison de Mbour, accusé d’avoir détourné plus de 100 millions de FCfa des comptes de ses clients.



Tout a commencé avec la demande de retrait de 3 millions de FCfa de Ndèye Aby Diouf. Face à des refus incessants du chef d’agence, elle finit par alerter le Directeur général, Mbaye Diouf. Celui-ci, ému par la situation de la cliente, décide d’avancer la somme de 250 000 FCfa sur ses fonds propres en attendant d’éclaircir le problème.



Selon L'Observateur , Une enquête interne révèle rapidement des irrégularités dans la gestion de Monteiro, qui semble avoir orchestré une escroquerie sophistiquée. En effet, un écart de plus de 30 millions de FCfa est d’abord détecté, avant que les investigations ne mettent en lumière la disparition totale de 102 millions de FCfa.



La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, poussant de nombreux clients inquiets à se ruer vers l’agence de Somone pour récupérer leur argent. Face à la gravité des accusations, Ndèye Aby Diouf porte plainte contre Monteiro, entraînant son arrestation par les forces de l’ordre.



Lors de son passage au Tribunal de grande instance de Mbour, Monteiro a reconnu les faits qui lui sont reprochés, dévoilant un système de fraude particulièrement troublant. Il a expliqué qu’il avait ciblé des clients inactifs, créant de faux dossiers de retrait et siphonnant ainsi leurs comptes. Il a même avoué avoir utilisé l’argent d’une victime pour payer un autre client au moment où ce dernier se présentait, ignorant qu’il avait déjà vidé son compte.



Le procureur de la République a requis une sanction sévère contre l’accusé, qui pourrait bien faire face à de lourdes conséquences judiciaires. Le délibéré est prévu pour le 29 octobre 2024, et l’affaire ne manquera pas de marquer les esprits à Somone et au-delà, rappelant l’importance de la vigilance dans la gestion des épargnes. Cette situation soulève des questions sur la sécurité des fonds des clients dans les institutions financières, et la confiance accordée aux responsables de ces agences est désormais mise à l’épreuve , comme le souligne L’Observateur.