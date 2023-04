Saré Dembaldé (Thietty/Kolda) : une veillée nocturne sur Macky Sall et ses réalisations suscite un engouement dans le monde rural…

Le Président de la république Macky Sall et ses réalisations ont suscité l’engouement des populations du monde rural lors d’une veillée nocturne à Saré Dembaldé. Ce village situé dans la commune de Thiétty au nord du département de Kolda a eu l’honneur d’avoir un cours magistral de leur maire Alassane Baldé sur les réalisations de la mouvance présidentielle.



Réunis aux lumières projetées par les lampadaires solaires installés récemment par l’ANER, les populations n’ont pas manqué de saluer les efforts du gouvernement pour le développement du pays. Ce Sénégal des profondeurs à travers le chef de ce village Diallo Baldé, estime que leur veillée n’a été vaine car désormais les villageois feront le bon choix (BBY) lors des échéances prochaines. Cependant, cette nuit a permis au chef de village et au maire de rappeler l'unité aux populations, de prêcher les réalisations du président Macky Sall, et pousser les primo votants à s’inscrire sur les listes électorales.



Dans la foulée, le maire a fait une description détaillée des réalisations de Macky Sall dans leur contrée comme l’électrification rurale, l’éducation, l’adduction d’eau potable, la santé entre autres. Mais, il a rappelé à l’assistance de faire attention aux « vendeurs d’illusions » qui ne traînent avec eux que « la violence et le négativisme ». C’est ce qui a valu l’attention de nombreuses personnes présentes lors de cette veillée jusqu’à deux heures du matin, pour écouter les explications des uns et des autres sur les réalisations et orientations du président de la République.



Prenant la parole, le maire a fait des révélations sur le développement de la commune, notamment l'allègement du travail des femmes, l’emploi des jeunes. Mais également, il a attiré l'attention des populations en ces termes : « il ne faut pas écouter les vendeurs d'illusions qui cherchent à vous manipuler. Mais plutôt, je vous invite à vous inscrire massivement sur les listes électorales. Et Macky Sall est une chance pour nous car étant l’exemple même du modèle de développement du pays… »



C'est une véritable opération de remobilisation et d’éveil de conscience qu’a initiée le maire à travers ces veillées nocturnes avec les populations.



Pour le chef de village, « c'est une bonne initiative d’organiser de pareilles rencontres pour mieux réveiller les populations. Et notre village malgré son enclavement et son éloignement, a aujourd’hui de l’électricité, de l’eau potable. Et nous avons ceci grâce à Macky Sall, car nous souffrions depuis l’indépendance du manque d'eau et d'électricité. C'est pourquoi, j’invite les populations à ne pas être mécontentes comme Dakar, mais plutôt d'être avec Macky Sall. D'ailleurs, le pont de la Gambie est un exemple illustratif pour le désenclavement. Et ceci seulement devrait nous inviter à voter pour Macky Sall… »