Saraya : vaste opération contre l’orpaillage clandestin à Kolia

La lutte contre l’orpaillage illégal se poursuit dans l’Est du pays. Le mardi 16 septembre 2025, la Brigade territoriale de Saraya, appuyée par le GARSI 2 et une équipe de l’escadrille des drones, a mené une importante opération de démantèlement de sites d’orpaillage clandestins dans le village de Kolia, commune de Bembou.



Cette intervention, mobilisant d’importants moyens humains et logistiques, a permis une saisie record comprenant :

• 18 tricycles,

• 1 tricycle “Piki Paka”,

• 6 panneaux solaires,

• 18 marteaux-piqueurs,

• 40 groupes électrogènes,

• et 16 motocyclettes.



Cette action vise à freiner l’exploitation illégale des ressources aurifères, souvent source de conflits, de dégradations environnementales et d’insécurité dans la région.