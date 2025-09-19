Saraya : vaste opération contre l’orpaillage clandestin à Kolia

La lutte contre l’orpaillage illégal se poursuit dans l’Est du pays. Le mardi 16 septembre 2025, la Brigade territoriale de Saraya, appuyée par le GARSI 2 et une équipe de l’escadrille des drones, a mené une importante opération de démantèlement de sites d’orpaillage clandestins dans le village de Kolia, commune de Bembou.
Cette intervention, mobilisant d’importants moyens humains et logistiques, a permis une saisie record comprenant :
• 18 tricycles,
• 1 tricycle “Piki Paka”,
• 6 panneaux solaires,
• 18 marteaux-piqueurs,
• 40 groupes électrogènes,
• et 16 motocyclettes.
Cette action vise à freiner l’exploitation illégale des ressources aurifères, souvent source de conflits, de dégradations environnementales et d’insécurité dans la région.
