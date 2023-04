Sarah El Haïry, première femme ministre en exercice à faire son coming out

La secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du Service national a évoqué sa compagne au détour d’une phrase dans une interview sur le site Forbes.fr.



En deux mots, à peine. Sara El Haïry, la secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du Service national fait son coming out dans une interview publiée sur le site Forbes.fr, vendredi 7 avril. Elle est la première femme membre du gouvernement en France à révéler son homosexualité.



La porte-parole du MoDem a fait le choix de ne pas s’arrêter sur le sujet en répondant simplement ainsi à une question qui lui était posée sur le sujet des critiques sur les réseaux sociaux : « J’essaye de ne pas lire car je sais que Twitter n’est pas la vraie vie. Mais quand ma famille ou ma compagne sont touchées, oui, ça me fait de la peine. Mais j’ai fait ce choix de l’action publique. »



Dans la présentation de son entretien consacré entre autres à la jeunesse et à l’entreprise, le site précise effectivement que Sarah El Haïry, membre du gouvernement depuis l’ère Jean Castex, « fait son coming out, sans crier gare. »



Avant la benjamine du gouvernement, Olivier Dussopt avait lui aussi révélé son homosexualité dans les colonnes du magazine Têtu le 24 mars dernier, dans un contexte politique pour le moins délicat pour le porteur de la réforme des retraites.



“ Ni un secret ni un sujet » , expliquait alors le ministre du Travail au sujet de son orientation sexuelle, en expliquant « être homosexuel n’est jamais neutre, mais on a le droit de défendre des causes, de militer, de participer au débat sans faire de sa situation personnelle un élément politique en soi. »





Avec HuffPost