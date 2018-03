Santé : un projet de prise en charge des grands brulés en cours de concrétisation.

Le ministère de la Santé en collaboration avec Lions club et la caisse de dépôt ont signé une convention de partenariat afin de réaliser un projet urgent qui vise à mettre en place d’une structure spécialisée pouvant prendre en charge d’urgence les patient souffrants de brûlures graves. Ainsi des plateaux spécialisés et des équipements performants vont être installés grâce à l’appui de Lions club. En outre tout ce qui est en rapport avec les infrastructures, la caisse de dépôt et de consignation va s’y activer. Ainsi ce projet sera un bénéfice pour le compte du pays mais aussi de la sous région.