Santé sexuelle et reproductive des jeunes : les personnes à mobilité réduite racontent leurs déboires.

Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS), en partenariat avec le projet Renforcement des Systèmes de Santé au niveau central (RSS CL) de l'USAID et CHEMONICS et conformément aux Objectifs du Développement Durable (ODD) 5 et 10 (cibles 10.2; 10.3; 10.4), a effectué une table ronde axée sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes, ce mercredi 23 mars à l’UCAD.



Ainsi, à côté de ces jeunes, les personnes à mobilité réduite subissent énormément de difficultés dans l'accès à une santé sexuelle de qualité.



Une occasion pour leur représentant, Baïtyr Samb de faire un plaidoyer auprès des autorités etatiques et acteurs de santé présentes pour qu’ils réfléchissent sur des stratégies afin d'apporter solution à ce genre de problèmes auxquels ils sont souvent confrontés...