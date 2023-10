Santé pulmonaire : « Le fait d’avoir un parent qui fume augmente le risque d’avoir un cancer pédiatrique » (Oncologue)

Le Dr Ousseynou Sarr renseigne que l’utilisation de la cigarette près d’un enfant peut lui être fatale. L’oncologue à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye précise que « la fumée de la cigarette inhalée par un enfant, occasionne la survenue précoce de pathologies pulmonaires, l’asthme le plus souvent, mais aussi la survenue de cancer pédiatrique. Le fait d’avoir un parent qui fume augmente ce risque de pathologie pulmonaire et le risque d’avoir un cancer pédiatrique », confirme le médecin qui s’exprimait à l’occasion de la capacitation de 25 membres de la convention des jeunes reporters.





Le Forum Civil conscient du danger de la cigarette a convié des journalistes membres de la convention des reporters du Sénégal au nombre de 25 pour les capaciter sur l’impact de la taxation du tabac sur les politiques de santé au Sénégal.





Dans son exposé, le médecin est revenu sur les dangers liés aux pathologies pulmonaires : l’asthme, la bronchopathie obstructive, le cancer broncho-pulmonaire, le cancer de la vessie, le cancer du pancréas et tout autre type de cancer dû au tabac.



Après avoir donné les maladies que peut causer l’utilisation de la cigarette, il invite les patients à ne plus fumer de la cigarette. « Si quelqu’un a déjà fait un AVC, est suivi par un quelconque cancer et qui fume en même temps, ça diminue l’efficacité du traitement », conclut-il.