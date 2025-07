Santé : le Comes, en concertation avec le gouvernement, suspend « momentanément » son mot d'ordre de grève à partir de ce lundi 07

Dans un souci de bonne foi et pour permettre aux autorités d'agir face aux initiatives entreprises, le Collectif des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes en Spécialisation a décidé de suspendre le mot d'ordre de grève à partir du lundi 07 juillet 2025.







En effet, suite aux différentes rencontres tenues avec nos autorités, le COMES a déposé un projet de statut à l'Assemblée Nationale que le président a pris l'engagement de diligenter. Par ailleurs, le COMES a sollicité une audience auprès du Président de la République et le conseiller en santé de la présidence a promis de faciliter cette audience dans les plus brefs délais.







En attendant l'adoption du statut, une solution transitoire a été trouvée avec le Haut Conseil du Dialogue Social, consistant à établir un contrat de stage pour les Docteurs en spécialisation.



La commission santé de l'assemblée nationale à son tour, s'engage à user de tous les voies et moyens légaux nécessaires pour l'amélioration des conditions de formation et la restauration de la dignité du Docteur en spécialisation. Le ministère de la santé et de l'action sociale a mis en place un groupe de travail chargé de réfléchir sur le statut des cadres de santé en spécialisation.