Santé : l’hôpital Dalal Jam lance la dialyse péritonéale pour soulager les patients

En collaboration avec des experts dont l’éminent professeur, néphrologue, Thierry Lobbedez de l’université de Caen, du laboratoire Bakser et de l’agence pour la couverture de la maladie universelle, cette équipe sera chargée de déterminer la maîtrise de la technique afin qu’il n’y ait pas de problème de dysfonctionnement.



L’objectif, comme il l’a souligné, c'est « de soigner encore plus justement. C’est parce que nous sommes conscients que la demande est très forte que nous ne devons pas seulement nous limiter à faire de la dialyse uniquement, puisqu’aujourd’hui la science permet de faire encore plus et mieux ».