Santé au Sénégal : le SAMES annonce une grève générale de 48 heures les 18 et 19 février 2025

Le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes du Sénégal (SAMES) a annoncé une grève générale de 48 heures les 18 et 19 février 2025. Cette décision fait suite à l’inertie du gouvernement face à leurs revendications, déposées en décembre 2023.



Lors de sa réunion mensuelle du 1er février 2025, le Bureau Exécutif National (BEN) du SAMES a exprimé sa déception quant à l’absence de réponse du gouvernement sur les points suivants :



- Le recrutement des professionnels de la santé au chômage, communautaires et contractuels.

- La revalorisation des pensions de retraite des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes.

- La correction des inégalités et injustices relatives aux régimes indemnitaires.

- La construction d’hôpitaux de niveau II dans tous les départements.

- L’accélération de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle.

- Le règlement du statut des médecins en spécialisation et des internes.

- La gestion démocratique des ressources humaines.



Le SAMES a élaboré un plan d’action qui débute par cette grève générale de 48 heures, avec un service minimum assuré pour les urgences. Des assemblées générales de mobilisation seront également organisées dans les hôpitaux et centres de santé.



Le syndicat appelle tous les professionnels de la santé à se mobiliser massivement pour défendre leurs droits et améliorer le système de santé sénégalais.