Santé Universelle : La MSAE élargit l’ère des grands ensembles avec la mutuelle de l’enseignement supérieure

La signature de convention s’est tenue en présence des membres des deux organisations qui fusionnent désormais leurs énergies pour une santé universelle et de qualité.

La mutuelle de santé des agents de l’État, à l’instar d’autres mutuelles, a son rôle à jouer pour l’accès aux soins de qualité. Née sur initiative de l’État du Sénégal, elle regroupe les agents de l’État qui entendent œuvrer dans la complémentarité en matière de santé (du point de vue de la consultation dont les 80% sont pris en charge par l’État pour laisser à la mutuelle de santé les 20% restants). Une prise en charge allant de plus de 60% a été instituée par la mutuelle selon les spécialités. Cependant, à côté de cette obligation, il a été pensé que les mutuelles sont aussi membres à part entière de l'économie sociale et solidaire. Ainsi, au niveau national comme mondial, des politiques publiques sont en train d’être menées pour atteindre la santé universelle. Ainsi, il est impératif que les mutuelles unissent leurs forces pour jouer pleinement et efficacement leur rôle au côté de l’État pour atteindre cet objectif de « Santé Universelle ». C’est dans cette optique qu’un objectif a été articulé autour de deux piliers, notamment la construction de centres de soins (pour atteindre l’objectif de santé universelle en faisant adhérer les communautés qui ne sont pas membres de la mutuelle…), mais aussi l’ouverture aux autres mutuelles.Après le partenariat avec les mutuelles socio-professionnelles du ministre des finances (direction des douanes, mutuelle du trésor, direction des impôts et des domaines), la fédération avec la création de l’union des mutuelles, la mutuelle de santé des agents de l’État (MSAE) accueille les professionnels de santé regroupés autour de la mutuelle de l’enseignement supérieur dirigée par le professeur Massamba Diouf. Ce dernier, accompagné d’une délégation composée de techniciens en santé et membres de l’organisation universitaire, a paraphé une convention avec le président de la MSAE, Babacar Ngom ce matin dans les locaux de l’organisation dernièrement citée. « Vous allez jouer à nos côtés un rôle qui prend en charge, en tant que mutuelle, les intérêts de vos membres comme le dit la convention. Nous ferons en sorte que les centres de soins et les nôtres, tous les adhérents puissent être accueillis dans les mêmes conditions. Les centres de soins que nous aurons à ouvrir dans l’université, pourront jouer un rôle d’animation. Des projets de santé communautaires seront également mis en place. Vous avez toutes votre place dans l’élaboration de ces projets, leur conception et leur mise en œuvre », a déclaré le président de la MSAE, Babacar Ngom, qui ne manque pas d'ailleurs d'inviter le professeur Massamba Diouf et sa mutuelle à se joindre à cette association.La mutuelle de l’enseignement supérieur œuvre à accompagner la communauté universitaire intégrant même le personnel technique et administratif des universités du Sénégal. En tant que spécialiste de la santé, la mutuelle de l’enseignement supérieur, ayant une convergence d’idées avec la MSAE, a estimé qu’il fallait jouer le rôle d'expert, de conseiller et d’accompagnement des agents de l’État. « Ce sera un honneur et un plaisir de pouvoir jouer pleinement ce rôle car, dans ce contexte où on parle de regroupement des grands ensembles, il y’a une convergence dans ce que nous faisons. Nous devons capitaliser nos efforts… », soutient le professeur Massamba Diouf.