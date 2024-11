Santé : Les internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal décrètent une grève de 48 heures pour dénoncer l’inaction des autorités

Depuis plus de six mois, l'Association des Internes et Anciens Internes des Hôpitaux du Sénégal (AIAIHS) tente en vain d'alerter le ministère de la Santé et de l'Action sociale sur les difficultés persistantes de l’internat.



Malgré une série de communiqués publiés les 7 et 24 septembre, ainsi que les 1er octobre et 11 novembre, leurs revendications sont restées lettre morte, poussant l'association à décréter une grève de 48 heures renouvelable.



Ce mouvement de protestation débute ce jeudi 14 novembre et devrait se prolonger si aucune réponse satisfaisante n’est obtenue. La grève est toutefois assortie du respect des urgences, afin de limiter l’impact sur les soins critiques des patients.



Un point de presse est prévu ce vendredi 15 novembre, à partir de 10 h 30, devant la grande porte de l’hôpital Fann. L’AIAIHS souhaite ainsi sensibiliser l’opinion publique et les autorités sur la nécessité de solutions concrètes et durables pour améliorer les conditions de travail des internes et des anciens internes, ainsi que sur le besoin de réformes pour garantir un avenir pérenne à la formation en milieu hospitalier.



Dans son communiqué, l’association insiste sur son attachement au dialogue. Elle rappelle sa volonté de parvenir à des solutions constructives, non seulement pour résoudre les problématiques actuelles, mais aussi pour défendre les intérêts moraux et matériels des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal. Cette grève marque donc l’épuisement des voies diplomatiques, face à ce qu’elle considère comme une inaction regrettable des autorités.