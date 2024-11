Santé: Le Comes décrète une grève illimitée à partir de ce lundi 11 novembre

Le Collectif des Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes en spécialisation a décidé de passer à une vitesse supérieure. Les docteurs en spécialisation ont décidé de décréter une grève illimitée à partir de ce lundi 11 novembre 2024. En effet, informent-ils dans leur communiqué, " après des mois de lutte, de négociations et d’attente, il apparaît évident que les engagements pris par les autorités ne sont qu’un mirage de promesses non tenues. Nos demandes légitimes pour l’amélioration des conditions de travail et le respect de notre statut restent sans réponse concrète" expliquent-ils. Ainsi, " face à cette indifférence inacceptable, nous, Docteurs en Spécialisation (DES), décidons de décréter une grève totale (arrêt de toutes les activités hospitalières) illimitée à compter du Lundi 11 Novembre 2024". Pour ces docteurs en spécialisation,"ce mot d’ordre de grève totale illimitée est l’expression de notre détermination à nous mobiliser et à nous sacrifier pour obtenir justice et dignité, le COMES fera face à toute forme d’intimidation de quelque bord que ce soit et n’hésitera pas à adopter des mesures de lutte qu’il jugera nécessaire pour la défense de ses membres".



Sur ce, les docteurs en spécialisation demandent à leurs aînés (Professeurs, mentors) de les soutenir dans leur lutte. Nous refusons de continuer à servir dans des conditions déplorables, sans respect pour notre formation et nos droits fondamentaux. (...) "Nous, DES, ne demandons rien de plus que le respect et la considération pour notre engagement au service de la santé publique. Tant que nos revendications resteront sans réponse concrète, notre mobilisation sera totale et sans relâche. Pour la dignité et la justice, nous ne plierons pas", martèlent-ils.