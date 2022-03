Santé / La Fondation Sonatel offre un phacoémulsificateur Vitréotome avec laser intégré au Centre d’Ophtalmologie de Abass Ndao

Très orientée vers le relèvement du plateau médical des structures sanitaires du pays, la Fondation Sonatel continue de contribuer de manière significative aux nombreux efforts de l’État dans ce domaine.

la Fondation Sonatel a offert un appareil médical appelé phacoémulsificateur vitréotome avec laser intégré d’un coût de 41 millions au service d'Ophtalmologie de l'hôpital Abass Ndao. Le don de ce matériel s'est également accompagné d'un lot de consommables médicaux pour encourager l'application de tarifs à la portée des familles, d'une valeur de 10 millions.

Ce don de la Fondation répond à une forte attente de l'hôpital dans la prise en charge, à des tarifs sociaux, de pathologies graves souvent source de cécité en particulier chez les diabétiques, les myopes, les drépanocytaires.

Par cette action, la Fondation Sonatel renforce le partenariat déjà existant entre elle et le Centre d'Ophtalmologie de Abass Ndao. Elle contribue également aux nombreux efforts faits au niveau du Centre en terme de qualité de soins prodigués, mais aussi et surtout en terme de formation de spécialistes.

En effet, depuis 20 ans, le groupe Sonatel, à travers sa Fondation, s'est engagé aux côtés des populations les plus vulnérables dans les domaines de la Santé, de l'Éducation et de la Culture, ses trois axes de mécénat.

La cérémonie de réception de dons s'est tenue ce Mardi au sein même du centre d'ophtalmologie de l'hôpital Abass Ndao en présence de Mme Aminata Fall Sidibé, Administratrice Générale de la Fondation Sonatel et de sa délégation qui a remis l'équipement au Directeur de l'hôpital, en présence du Chef du Centre d'Ophtalmologie.