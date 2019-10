Santé : La Cellule Genre du ministère de la Justice appuie le centre polyvalent de Thiaroye.

La Cellule Genre du ministère de la Justice a organisé une cérémonie de remise de dons au centre polyvalent de Thiaroye, le jeudi 24 octobre 2019. Cette cérémonie entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la fille. Elle était présidée par Mme Abibatou Youm Siby, Directrice de l’Education surveillée et de la protection sociale. Le CP de Thiaroye accueille des filles et des femmes qui sont en rupture avec leurs familles et ou victimes de violences. Cette activité entre ainsi dans la politique sociale du Ministère de la justice, a dit Mme Khadidiatou Dia Ndao, de la cellule Genre du dit ministère.