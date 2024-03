Santé-Don de Sang : l’Association "la main de l’Espoir et du Cœur" collecte des poches de sang pour les malades

L’association "La Main de l’Espoir et du Cœur" (Ashaboul Yamine), a organisé ce samedi 9 Mars 2024, la deuxième édition de la Journée de don de sang au Centre national de transfusion sanguine (CNTS) sis à l'Avenue Cheikh Anta Diop, à Dakar.



« La Main de l’Espoir et du Cœur" (As haboul Yamine) est une association créée le 7 janvier 2023 par des femmes sénégalaises. Elle est née d’un fruit d’ambitions partagées par des femmes braves et dynamiques, des mères de famille, des sœurs et des cadres de l’administration, du secteur privé, du Sénégal et de la Diaspora, orientées vers le soutien perpétuel pour les couches démunies de la population », a indiqué la présidente madame Top Sèye.



« La main de l’espoir et du cœur est une association qui milite dans des activités socio-économiques, la santé et le social. Nous avons des cellules à l’extérieur du pays comme en Italie avec Mme Seynabou Mbow qu’on remercie de nous avoir offert la collation pour cette journée de don de sang, à New York, en France et nous comptons avoir des cellules partout dans le monde", a poursuivi la présidente de la Commission Santé de l'Association, Mme Fatou Céline Basse Diouf.