DIOURBEL : Un policier arrêté avec 161 kilos de chanvre indien, envoyé en prison

Un policier répondant aux initiales de M.D arrêté avec 161 kilogrammes de chanvre indien à la sortie de l’autoroute Touba à hauteur de Touré Mbonde.
Au moment de son arrestation par les gendarmes en poste sur l’autoroute, ce policier issu de la 44eme promotion des agents de police d’après des sources dignes de foi, grillait un joint.
Il est placé sous mandat de dépôt au niveau de la maison d’arrêt et de correction de Diourbel.
Au moment de son arrestation par les gendarmes en poste sur l’autoroute, ce policier issu de la 44eme promotion des agents de police d’après des sources dignes de foi, grillait un joint.
Il est placé sous mandat de dépôt au niveau de la maison d’arrêt et de correction de Diourbel.
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