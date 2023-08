Sanction CEDEAO / Acheminement de marchandises : Niamey a choisi Alger et Tripoli

Depuis les lourdes sanctions et l'embargo économique de la CEDEAO contre la junte au Niger, le général Tchiani Abdourahmane cherchait des ports maritimes pour l’acheminement des marchandises Nigériennes. Ce sont finalement les deux pays voisins du Nord, la Libye et l’Algérie qui ont tendu la main à junte. Après la réunion avec les importateurs nigériens, c’est une question de distance et de sécurité. Car, selon eux, la Libye s’est proposée de faire acheminer les marchandises jusqu’à Agadez. Tandis que l’Algérie, pays stable, offre une garantie du point de vue de la sécurité.





La Guinée Conakry s’était portée volontaire pour convoyer les marchandises du Niger. Ce pays membre de la CEDEAO avait annoncé son soutien aux putschistes. Hormis Conakry, Le Cameroun a été ciblé par les nouvelles autorités pour la même cause. Les autorités nigériennes cherchent des voies et moyens pour contourner cet embargo et maintenir en survie son économie déjà très affaiblie.