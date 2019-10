Saly : Le chômage des jeunes et la souffrance des populations inquiètent Pape Amadou Diagne et le cercle des sentinelles....

« Saly reste un Eldorado mais le chômage et le manque de d'infrastructures restent une réalité ». C'est ce que l'on peut retenir des propos de Pape Amadou Diagne... Une situation que ce dernier et le cercle des intellectuels dénoncent vivement et tentent d’apporter des solutions avec une série de formations. A cet effet, plusieurs jeunes et adultes ont suivi une formation pour leur permettre de ce lancer dans le monde du travail...