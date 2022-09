Saly/Journée mondiale du Tourisme : « le président Macky Sall a beaucoup fait pour le secteur, mais il faut repenser le Tourisme » (Boly Guèye, Compact)

Ce mardi 27 Septembre reste la journée mondiale du Tourisme...Et pourtant, dans la capitale touristique du Sénégal aucune activité pour marquer l'événement n'a été notée... Boly Guèye, acteur touristique et patron de Compact, s'est confié au micro de Dakaractu Mbour. Selon ce dernier, le président Macky Sall a beaucoup fait pour le secteur, mais il faut le repenser dans tous ses segments.

« Beaucoup de satisfaction de la part du chef de l'État qui a voulu accompagner les acteurs du tourisme lors de la Covid-19. Il a aussi mis en place une cagnotte de 50 milliards pour la réhabilitation des structures touristiques telles les hôtels, campements touristiques, auberges et même la chaîne de valeur tourisme. J'ai l'habitude de dire que de 1960 à nos jours, il n'y a pas un seul chef d'État qui a fait ce qu'il a fait. Donc nos acteurs aujourd'hui doivent s’approprier de cette nouvelle donne pour mieux l'accompagner afin qu'il puisse continuer ce qu'il a envisagé dans les 06 pôles touristiques du Sénégal. Aujourd'hui toutes les structures ont pris leur envol. Maintenant c'est aux acteurs de se l'approprier d'une manière honnête, sérieuse et de l'accompagner dans ce processus. Maintenant ce qu'il faut , c'est de repenser le Tourisme parce qu'il y a tellement de segmentations d'activités qu'il faudrait vraiment repenser chaque segment d'activité, d'où l'importance du thème... », souligne Boly Guèye.

Cependant il est revenu sur les cris du cœur notés parfois chez les acteurs. « Les cris du coeur sont intimement liés à la fermeture de plusieurs structures hôtelières. Pour le cas du département de Mbour, aujourd'hui nous avons le club Aldiana, le domaine de Nianing, l'espadon et le Savana Saly qui sont fermés. Les centres commerciaux doivent pouvoir fonctionner à nouveau pour créer des emplois. Il faut essayer de rééouvrir ces structures hôtelières pour régler ces petits problèmes. Mais l’État globalement a beaucoup fait », martèlera Boly Guèye...